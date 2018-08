Tourismus : Kaiserbäder: Mit der Kurkarte auf ganz Usedom unterwegs

In den Kaiserbädern Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin reicht seit Mittwoch die Kurkarte, um dem Bus auf der gesamten Ferieninsel zu nehmen. Die drei Kaiserbäder testen in den kommenden drei Monaten die Einführung der KaiserbäderCard, teilte die TourismusService GmbH mit. Inhaber einer Kurkarte dürfen dann das komplette Busstreckennetz der Usedomer Bäderbahn bis nach Wolgast und Lubmin nutzen. Übernachtungsgäste erhalten die KaiserbäderCard von ihrem Vermieter, Tagesgäste in den Touristeninformationen und an den Kurkartenautomaten auf den Promenaden. Einwohner nutzen ihre Jahreskurkarte, die sie kostenlos erhalten. Mit der Bus-Card will die staugeplagte Insel Usedom auch die Verkehrsprobleme in der Sommerferienzeit angehen.

von dpa

01. August 2018, 12:09 Uhr

Die Kosten für die Card übernehmen die Kaiserbäder. Während der Testphase bis zum 31. Oktober unterstützt das Verkehrsministerium das Projekt finanziell. Zum 1. Januar 2019 soll die Card regulär eingeführt werden. Dann werde die Kurtaxe neu berechnet werden müssen, hieß es. Sie solle pro Tag aber unter 3 Euro bleiben. Derzeit müssen Touristen pro Tag 2,50 Euro zahlen. Die KaiserbäderCard soll die Grundlage für eine zukünftige UsedomCard werden, die für ein Plus an Service und ein Minus an Verkehr sorgen soll.