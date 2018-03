Verkehr : Kältewelle sorgt für weiteren Wasserrohrbruch

von dpa

02. März 2018, 14:32 Uhr

Die eisigen Temperaturen haben einen weiteren Wasserrohbruch samt Straßensperrungen in Rostock verursacht. Nach der Überschwemmung einer Straße im Stadtteil Toitenwinkel am Mittwoch, kam es am Donnerstag zu einem Wasserschaden in Rostock-Dierkow, wie eine Sprecherin der Wasserwerke am Freitag bestätigte. Erneut seien die frostigen Temperaturen für den Rohrbruch verantwortlich. Aufgrund der Glättegefahr wurde der Dierkower Damm zwischen Hinrichsdorfer Straße und Schenkendorfweg vollgesperrt. Die Reparaturen sollen bis Montag abgeschlossen sein, wie die Sprecherin weiter mitteilte. Eine Umleitung sei eingerichtet.