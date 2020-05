Gesundheit : Kabinettsklausur zu weiteren Corona-Lockerungen gestartet

Schwerin (dpa/mv) - Die Kabinettsklausur der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns zu weiteren Lockerungen von Corona-Verboten hat begonnen. Das bestätigte die Staatskanzlei der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in Schwerin. Bei der Kabinettsklausur geht es unter anderem um Öffnungsschritte für Kitas und Schulen. Es wird mit mehrstündigen Beratungen wird gerechnet.

von dpa

07. Mai 2020, 10:49 Uhr

Außerdem soll die Frage beantwortet werden, wie eine Großveranstaltung definiert wird. Auf die Antwort warten zum Beispiel die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, um ihre Saison planen zu können, die am 13. Juni starten soll. Bundesweit sind Großveranstaltungen bis zum 31. August verboten. Offen ist aber in Mecklenburg-Vorpommern bislang, was als Großveranstaltung gelten soll.

Die Landesregierung hatte diese Woche bereits einige Lockerungen beschlossen. Von Donnerstag an dürfen weitere Dienstleistungsbetriebe wieder öffnen, darunter Kosmetikstudios, Massagepraxen und Nagelstudios. Museen, Ausstellungen und Gedenkstätten dürfen vom kommenden Montag an wieder öffnen.