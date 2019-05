Kabinett : Kabinett:Zukunft des Wohnens in Mecklenburg-Vorpommern

von dpa

06. Mai 2019, 16:28 Uhr

Die Landesregierung hat sich erneut zu einer zweitägigen Kabinettsklausur auf Schloss Basthorst bei Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) zurückgezogen, um sich ausführlich mit einem politischen Schwerpunktthema zu befassen. Nach der Premierenklausur im Vorjahr zur Digitalisierung stehe nun die Zukunft des Wohnens in Mecklenburg-Vorpommern im Mittelpunkt der Beratungen. Benötigt werde insbesondere Wohnraum für Familien mit kleinem und mittleren Einkommen, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Montag zum Auftakt der Gespräche. Als Reaktion auf die zunehmende Wohnungsknappheit vor allem in den Universitätsstädten Rostock und Greifswald sowie in vielen Badeorten an der Ostseeküste sucht die Regierung nach Lösungen. Nach den Vorstellungen der SPD, die in der Regierung für den Bereich Bauen zuständig ist, soll der staatliche Einfluss auf den Wohnungsmarkt wieder erhöht werden, um so «gutes und bezahlbares Wohnen» sicherzustellen.