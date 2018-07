Kabinett : Kabinett macht Weg für Gedächtnisort für Revolution frei

von dpa

17. Juli 2018, 12:04 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern soll einen zentralen Gedächtnisort für die friedliche Revolution 1989 bekommen. Ein Konzept dazu von Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) passierte am Dienstag das Kabinett in Schwerin und wird nun dem Landtag vorgelegt, wie die CDU-Fraktion mitteilte. Es sieht noch weitere dezentrale Gedächtnisorte im Land vor, an denen sich in der Wendezeit Bedeutsames ereignet hat. Für den zentralen Gedächtnisort ist in dem Konzept Waren (Müritz) genannt. Dort hatte am 16. Oktober 1989 nach aktuellem Forschungsstand die erste Protestdemonstration im Nordosten mit 400 Teilnehmern stattgefunden. In Waren sollen ein Denkmal aufgestellt und eine Dauerausstellung eingerichtet werden. Das Land will dort jährlich mit einer Veranstaltung an die Ereignisse von 1989 erinnern. Der Mauerfall jährt sich 2019 zum 30. Mal.