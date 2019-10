Landtag : Kabinett beschließt Gesetzentwurf zur Landarztquote

von dpa

29. Oktober 2019, 12:40 Uhr

Die von Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) angekündigte Landarztquote für Medizin-Studienplätze in Mecklenburg-Vorpommern hat die nächste Hürde überwunden. Das Kabinett beschloss am Dienstag den entsprechenden Gesetzentwurf. Danach sollen künftig jährlich 32 der 400 Medizin-Studienplätze in Rostock und Greifswald an Bewerber vergeben werden, die sich verpflichten, nach Abschluss ihres Studiums und einer fachärztlichen Weiterbildung für zehn Jahre als Hausärzte in ländlichen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns tätig zu sein. Der Gesetzentwurf zur «Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in Bereichen mit besonderem öffentlichen Bedarf des Landes Mecklenburg-Vorpommern» wird nun dem Landtag zur Entscheidung vorgelegt.