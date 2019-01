Kabinett : Kabinett beschließt gebührenfreie Kinderbetreuung ab 2020

Das Kabinett in Schwerin will bei seiner ersten Sitzung im neuen Jahr die entscheidende Weiche für die vollständige Abschaffung der Kita-Gebühren in Mecklenburg-Vorpommern stellen. Der Ministerrunde liegt zur Beratung am Dienstag ein Gesetzentwurf des Sozialministeriums vor. Demnach soll von 2020 an im Nordosten die Kinderbetreuung in Krippe, Kita, Hort und bei Tageseltern gebührenfrei erfolgen. 2018 hatte das Land Eltern zunächst eine 50-Euro-Entlastung gewährt. Seit dem 1. Januar 2019 müssen Eltern mehrerer Kleinkinder nur noch für ein Kind den Betreuungsbeitrag entrichten.

von dpa

08. Januar 2019, 11:59 Uhr

Die Kinderbetreuung von der Krippe bis zum Schulhort wird in Mecklenburg-Vorpommern voraussichtlich von 2020 an gebührenfrei sein. Das habe das Kabinett in seiner Sitzung am Dienstag in Schwerin beschlossen, teilte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) mit. Die Minister stimmten einem Gesetzentwurf des Sozialministeriums zu. Die Menschen behielten damit mehr vom Lohn in der Tasche und müssten nicht auch noch Geld ausgeben, um arbeiten gehen zu können, sagte Schwesig. Nach den Worten von Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) profitieren 110 000 Kinder von der Gebührenfreiheit. Das Gesetz sei ein wichtiger Schritt zur gebührenfreien Bildung. Das letzte Wort hat der Landtag in Schwerin. Dessen Zustimmung gilt jedoch als sicher.