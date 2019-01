Regierung : Kabinett berät über Konzept für landesweite Ehrenamtskarte

Nach gut einjähriger Vorbereitung liegt ein Gesamtkonzept für die Ehrenamtskarte in Mecklenburg-Vorpommern vor. Auf seiner Sitzung am Dienstag wird sich das Kabinett in Schwerin mit der Vorlage des Sozialministeriums befassen, ehe sie dann dem Landtag zur Diskussion und Beschlussfassung zugeleitet wird. Die Karte soll personengebunden und landesweit gültig sein und ehrenamtlich tätigen Menschen kleinere Vergünstigungen ermöglichen. Dazu können verbilligter Eintritt in Theatern, Museen und Schwimmbädern oder auch günstigere Tickets im Nahverkehr gehören.

22. Januar 2019, 03:49 Uhr

Auf kommunaler Ebene existiert die Ehrenamtskarte bereits, in Rostock zum Beispiel seit 2011. Doch ist Mecklenburg-Vorpommern eines von nur vier Bundesländern, in denen es keine landesweit gültige Karte gibt.