Regierung : Kabinett berät über Bundesratsinitiative zu Kinderstationen

Die Schweriner Landesregierung berät am heutigen Dienstag über den Start einer Bundesratsinitiative zur besseren Finanzierung von Kinder- und Jugendstationen in deutschen Krankenhäusern. Seit Jahren hätten diese vor allem im ländlichen Raum finanzielle Schwierigkeiten, so Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Die Fallpauschalen, mit denen Kliniken ihre Behandlungsfälle vergütet bekommen, hätten sich in diesem Bereich nicht bewährt. Ein besseres Finanzierungssystem sei nötig, damit die klinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen sichergestellt werden könne.

von dpa

28. Juli 2020, 01:11 Uhr