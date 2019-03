Kriminalität : Juwelier in Güstrow wiederholt ausgeraubt

Ein Juweliergeschäft am Güstrower Pferdemarkt ist innerhalb von vier Jahren zum dritten Mal überfallen worden. Vier dunkel gekleidete Männer waren in der Nacht zu Mittwoch mit einem Transporter in die Schaufensterscheibe des Juweliergeschäfts am Pferdemarkt gefahren, wie die Polizei mitteilte. Dann drangen sie in das Geschäft ein und stahlen eine noch unbekannte Menge an hochwertigen Uhren und Schmuck. Anschließend flüchteten sie.

27. März 2019, 16:18 Uhr

Im Juni 2018 hatten zwei maskierte Männer mit vorgehaltener Waffe das Geschäft ausgeraubt. Sie zertrümmerten Vitrinen und flüchteten auf Fahrrädern. Zuvor hatten bereits im April 2015 ebenfalls zwei Männer die Angestellten im Geschäft mit einer Waffe bedroht und in kurzer Zeit Teile der Auslagen und Vitrinen leergeräumt. Eine Verkäuferin musste damals mit einem Schock in die Klinik gebracht werden.