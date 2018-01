Parteien : Jusos rufen zu Demonstration in Güstrow gegen GroKo auf

Güstrow (dpa/mv) - Die Jungsozialisten in Mecklenburg-Vorpommern haben für Freitag (16.30 Uhr) in Güstrow zu einer Demonstration gegen eine neue große Koalition in Berlin aufgerufen. Das Sondierungspapier von Union und SPD sei mehrheitlich nur ein «Sammelsurium aus unkonkreten Willensbekundungen, Prüfaufträgen und ideenlosen Textbausteinen, das nicht einmal im Ansatz hervorragend ist», sagte Juso-Landeschef Christian Winter am Dienstag. Die Vereinbarung sei sogar noch schlechter als 2013 bei der jüngsten Vereinbarung zur großen Koalition. «2013 konnte man noch eine sozialdemokratische Linie sowie einen Gestaltungswillen erkennen», sagte der Vorsitzende der SPD-Jugendorganisation.

von dpa

16. Januar 2018, 13:20 Uhr

Direkt im Anschluss an die Demonstration kommen um 17.30 Uhr im Bürgerhaus in Güstrow der Parteivorstand und -rat, Abgeordnete und Ortsvorsitzende zu einer Beratung über die Sondierung zusammen. Die Parteiführung der SPD will am Sonntag in Bonn beim Bundesparteitag die Zustimmung zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen bekommen.

Der in der Sondierung ausgehandelte asyl- und flüchtlingspolitische Bereich sei für die Jusos in MV absolut inakzeptabel, sagte Winter. Rote Linien wie die Bürgerversicherung, die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung und die höhere Besteuerung von hohen Einkommen fehlten hingegen komplett, begründete er die Haltung der Jusos. «Aus all diesen inhaltlichen Gründen müssen wir Jusos Mecklenburg-Vorpommern dieses Papier als ideenlos und unzureichend zurückweisen.»