Parteien : Jusos bleiben auf NoGroKo-Kurs: SPD-Spitze tagt in Güstrow

von dpa

08. Februar 2018, 11:35 Uhr

Die Jusos in Mecklenburg-Vorpommern bleiben bei ihrer Ablehnung der großen Koalition im Bund und wollen bis zum Ende des SPD-Mitgliederentscheids im Landesverband für ein Nein werben. Der zwischen Union und SPD ausgehandelte Koalitionsvertrag spiegele die Positionen der Sozialdemokraten insbesondere in den Punkten Gesundheit und Migration nur unzureichend wider. Auch bei der Befristung von Arbeitsverträgen seien die Nachbesserungen nicht ausreichend, sagte Juso-Landeschef Christian Winter am Donnerstag in Schwerin. SPD-Landeschefin Manuela Schwesig, die in Berlin mit am Verhandlungstisch saß und die Ergebnisse als «gutes Paket» bewertete, hat für Freitagabend in Güstrow erneut ein Treffen von erweitertem Landesvorstand, Landtagsfraktion und Ortsvereinsvorsitzenden anberaumt, um über die Ergebnisse der Verhandlungen zu beraten.