Film : Jury zeichnet Preisträger bei dokumentART aus

Mit der feierlichen Preisverleihung geht am Sonntag (19.00 Uhr) in Neubrandenburg das europäische Filmfestival dokumentART zu Ende. Eine international besetzte Jury vergibt dabei vier Auszeichnungen, von den der Hauptpreis des Schweriner Landeskultusministeriums mit 5000 Euro dotiert ist. Um die Auszeichnungen bewarben sich mehr als 2000 Filme, von denen eine Programmkommission 44 Filme aus 17 Ländern für die Wettbewerbe auswählte.

von dpa

21. Oktober 2018, 08:36 Uhr

Das viertägige Filmfest sieht sich als Forum für dokumentarische Arbeiten in unterschiedlichsten Formaten. Unter dem Motto «films & future» werden die Lebensrealitäten und vor allem Zukunftsfragen aufgegriffen und in verschiedenen Filmarten vorgestellt, wie die neue Festivalleiterin Sarah Adam erklärte. Ein Schwerpunkt der europäischen Filmtage in Neubrandenburg sind traditionell Produktionen aus Osteuropa.