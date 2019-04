Tiere : Junges Kamel im Stralsunder Zoo gestorben

von dpa

15. April 2019, 12:47 Uhr

Ein weißes Kamel ist gut eine Woche nach der Geburt im Stralsunder Zoo gestorben. Das auf den Namen «Inaraa» getaufte Kamel sei am Sonnabend tot in einem Unterstand gefunden worden, teilte die Stadt Stralsund am Montag mit. Das Tier habe sich bis dahin prächtig entwickelt. Nun werde untersucht, wieso es starb. Weiße Kamele seien sehr selten, hatte Zoodirektor Christoph Langner letzte Woche erklärt. «Inaraa» war ihm zufolge das zweite im Stralsunder Zoo geborene Kamelbaby in den vergangenen zehn Jahren. Der Tierpark hat Langner zufolge 1100 Tiere aus 120 Arten. Derzeit hätten drei Bennett-Kängurus Junge, Ende März schlüpften drei kleine Waldkäuze.