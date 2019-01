Kriminalität : Junger Feuerwehrmann gesteht Brandstiftungen: U-Haft

von dpa

10. Januar 2019, 14:33 Uhr

Wegen des Verdachts der Brandstiftung ist ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Raum Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) am Donnerstag in Untersuchungshaft genommen worden. Der 21-Jährige habe zugegeben, zwei Lagerhallen eines Landwirtschaftsbetriebs mit rund 400 Strohballen angezündet zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft Schwerin mit. Bei dem Brand am 3. Oktober 2018 sei ein Sachschaden von rund 300 000 Euro entstanden. Der Mann habe darüber hinaus erklärt, für acht Müllcontainerbrände im September 2018 in Grevesmühlen verantwortlich zu sein. Zur Tatzeit war er im rechtlichen Sinne noch Heranwachsender.