Forschung : Junge Wissenschaftler wetteifern bei «Jugend forscht»

von dpa

13. März 2018, 11:51 Uhr

Rund 80 Nachwuchsforscher stellen seit Dienstag beim Wissenschaftswettbewerb «Jugend forscht» in der Rostocker Stadthalle ihre Fähigkeiten unter Beweis. Die meisten der 41 eingereichten Projekte stammen aus Schulen im Schulamtsbereich Rostock, wie Wettbewerbsleiter Heiko Gallert sagte. Die Schüler befassen sich hauptsächlich mit Problemen aus der Mathematik, Informatik, Technik und den Naturwissenschaften. Die Sieger sollen am Mittwoch feststehen und werden Mecklenburg-Vorpommern beim Finale des Bundeswettbewerbs Ende Mai in Darmstadt vertreten. Bundesweit werden Geld- und Sachpreise im Wert von einer Million Euro bereitgestellt.