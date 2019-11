Bundestag : Junge Vorsitzender der SPD-Landesgruppe Ost im Bundestag

von dpa

29. November 2019, 12:08 Uhr

Der Wismarer Politiker Frank Junge bleibt Sprecher der ostdeutschen SPD-Bundestagsabgeordneten. Der 52-Jährige wurde für weitere zwei Jahre zum Vorsitzenden der Landesgruppe Ost in der SPD-Fraktion gewählt, wie Junge am Freitag mitteilte. «Mir ist wichtig, dass die ostdeutschen Themen über das Einheitsjahr 2019/2020 hinaus so im öffentlichen Fokus bleiben, wie es aktuell der Fall ist», erklärte er. Bei der Angleichung der Lebensverhältnisse zwischen Ost und West gebe es noch große Unterschiede abzubauen. Die neuen Länder dürften bei der Schaffung eines gesamtdeutschen Fördersystems zur Bekämpfung von Strukturschwäche, das den Solidarpakt Ost ablösen soll, nicht schlechter gestellt werden als bisher.