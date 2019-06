Notfälle : Junge stirbt nach Sturz in Teich, Frau beim Baden

Zwei Menschen sind in Mecklenburg-Vorpommern im Wasser ums Leben gekommen. Eine Frau starb beim Baden, ein Junge nach dem Sturz in einen Gartenteich.

von dpa

23. Juni 2019, 12:02 Uhr

Zwei Menschen sind am Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern im Wasser ums Leben gekommen. Ein fünfjähriger Junge ist bei Teterow (Landkreis Rostock) in einen Gartenteich gefallen und trotz einer zunächst erfolgreichen Reanimierung gestorben. In Kritzow (Ludwigslust-Parchim) kam eine 73-jährige Frau am Freitagabend bei einem Badeunfall ums Leben.

Der Stiefvater des Fünfjährigen fand das Kind am Freitagabend in dem Teich auf dem Grundstück der Familie in Kämmerich und zog es aus dem Wasser, wie die Polizei mitteilte. Der Junge sei nicht mehr ansprechbar gewesen. Ein Notarzt habe ihn wiederbelebt. Dennoch starb der Junge am Samstag in der Universitätsklinik Rostock. Das Kind sei kurz unbeaufsichtigt gewesen, als es zu dem Unglück kam, hieß es.

Die 73-Jährige war mit einer Freundin zusammen am Kritzower See. Die Freundin habe sie reglos auf dem Wasser treibend entdeckt, teilte die Polizei mit. Die Wiederbelebungsversuche durch Rettungskräfte waren erfolglos. Die Kriminalpolizei prüft die genaueren Umstände.