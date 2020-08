Familie : Junge Leipzigerin bekommt Baby im Ostseeurlaub

Vom Strand in den Kreißsaal: Eine 18-jährige Leipzigerin hat im Ostseeurlaub ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Der Kleine kam elf Tage zu früh, sei aber kerngesund, teilte ein Sprecher des Hanseklinikums Stralsund am Mittwoch mit. Am Dienstagnachmittag habe am Strand von Zingst der Blasensprung eingesetzt. Acht Stunden später, kurz vor Mitternacht, kam der kleine Mika in Stralsund zur Welt. Er brachte bei einer Größe von 46 Zentimetern 2400 Gramm auf die Waage. Der Sohn der angehenden Altenpflegerin ist das 500. Kind, das in diesem Jahr in Stralsund geboren wurde.

von dpa

05. August 2020, 15:29 Uhr