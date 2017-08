Musik : «Junge Elite» der Festspiele MV musiziert in Bothmer

Kobekina war in der vorigen Spielzeit als Siegerin aus dem Nachwuchswettbewerb der Festspiele «Junge Elite» hervorgegangen. Sie folgte damit solch renommierten Solisten wie den Geigern Julia Fischer und Daniel Hope oder dem Pianisten Igor Levit, die Weltkarriere machten, dem Festival in Mecklenburg-Vorpommern bis heute aber die Treue halten. An dem Nachwuchswettbewerb nehmen in jedem Jahr etwa 20 junge Musiker teil. Die Sieger in mehreren Kategorien werden dann regelmäßig zu Gastspielen eingeladen.

Das Kammermusikfest der «Jungen Elite» auf Schloss Bothmer umfasst sechs Konzerte. Die Abschlussveranstaltung am Freitagabend vereint dann alle beteiligten Musiker. Gemeinsam gestalten sie in unterschiedlichen Besetzungen einen Kammermusikabend mit Werken von Mozart, Debussy, Bartok und Mendelssohn Bartholdy. Mit dabei sind neben Kobekina unter anderem Vera Karner (Klarinette), Stephen Waarts und Benjamin Baker (Violine) sowie Agnès Clément (Harfe) und Magdalena Müllerperth (Klavier).

Festspielsommer 2017

von dpa

erstellt am 02.Aug.2017 | 16:27 Uhr