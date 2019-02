Tiere : Jung-Wisente in Rostocker Zoo gefangen: Übersiedlung

Im Rostocker Zoo sind am Mittwoch zwei schwer einzufangende Jung-Wisente betäubt, verladen und in das rund 90 Kilometer südlich gelegene Reservat auf der Halbinsel Damerower Werder bei Jabel gebracht worden. «Das war nicht ganz einfach, weil die Mutterkühe bei ihren Jungtieren bleiben wollten, aber es hat geklappt», sagte der Leiter des Wisentreservates Damerower Werder, Fred Zentner, nach der knapp zweistündigen Einfang-Aktion. Acht Männer waren nötig, um die betäubten Tiere wegzutragen und die anderen vier Zoo-Wisente, darunter auch einen Bullen, fernzuhalten.

von dpa

20. Februar 2019, 15:40 Uhr

Die je etwa 200 Kilogramm schweren Wildrinder Waleria und Warda wurden kurz untersucht und erhielten dann ein Gegenmittel zum Aufwachen, da Wiederkäuer immer stehend transportiert werden, wie Zentner erklärte.

In Damerow sollen die «Neuen» in einer der drei Zuchtherden für Nachwuchs und frische Gene sorgen. In dem Reservat leben die Wildrinder (Bison bonasus) seit 1957. Es gilt als eine der wichtigsten Gen-Reserven für den Erhalt der europäischen Wisente.