Landtag : Julian Barlen rückt für Sylvia Bretschneider in Landtag nach

von dpa

17. Mai 2019, 13:35 Uhr

Nach dem Tod von Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider (SPD) rückt der Rostocker Politiker Julian Barlen (39) ins Parlament nach. Er gehörte der SPD-Fraktion bereits von 2011 bis 2016 an, wie ein Fraktionssprecher am Freitag mitteilte. Aufgrund seines Listenplatzes schaffte er nach der vergangenen Landtagswahl nicht wieder den Sprung ins Parlament. Zwei Jahre später wurde er Generalsekretär der SPD in Mecklenburg-Vorpommern. Mit Barlen kehre ein engagierter und kenntnisreicher Abgeordneter in den Landtag zurück, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Krüger.