Gesellschaft : Jugendweihe-Feiern in MV verspätet und mit weniger Gästen

Mit mehrmonatiger Verspätung haben am Samstag weitere Schüler in Mecklenburg-Vorpommern mit ihren Familien die traditionelle Jugendweihe gefeiert. Veranstaltungen dazu gab es unter anderem in Schwerin sowie in Mecklenburg (Nordwestmecklenburg). In dem Dorf nahe Wismar wandte sich Landtagspräsidentin Birgit Hesse als Gastrednerin an die Schüler und gab ihnen die besten Wünsche mit auf ihren weiteren Lebensweg.

von dpa

22. August 2020, 13:17 Uhr