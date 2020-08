Gesundheit : Jugendweihe fällt für 16 Schüler in Ludwigslust erneut aus

Für 16 Schüler des Gymnasiums in Ludwigslust fällt die Jugendweihe wegen der Corona-Krise zum zweiten Mal aus. Zum Nachholtermin am 15. August sind die Mädchen und Jungen in Folge einer Corona-Infektion an der Schule noch in Quarantäne, wie der Landkreis Ludwigslust-Parchim am Mittwoch mitteilte. Sie müssten bis einschließlich 16. August in häuslicher Isolierung bleiben und könnten nicht wie geplant Jugendweihe feiern.

von dpa

12. August 2020, 17:53 Uhr