Unfälle : Jugendlicher Mofa-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

10. Oktober 2018, 15:46 Uhr

Ein 17-jähriger Mofa-Fahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto nahe Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) schwer verletzt worden. Der Jugendliche hatte offenbar übersehen, dass ein vor ihm fahrendes Auto nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er per Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Die Autoinsassen blieben den Angaben zufolge unverletzt.