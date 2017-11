Kriminalität : Jugendlicher Hacker steuert Bildschirme in Elektromarkt

vergrößern 1 von 1 Foto: Friso Gentsch 1 von 1

von dpa

erstellt am 18.Nov.2017 | 12:29 Uhr

Ein 16-Jähriger hat mithilfe einer Hacker-Anwendung TV-Bildschirme und Radiogeräte in einem Elektromarkt in Lambrechtshagen (Landkreis Rostock) ferngesteuert. Der Jugendliche habe am Freitag eine App genutzt, mit der man die Inhalte auf Monitoren und Fernsehern kontrollieren kann, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. So erschien auf vielen Fernsehmonitoren der Schriftzug: «You have been hacked!», auf Deutsch: «Ihr wurdet gehackt!» Daraufhin verständigte der Markt-Verantwortliche die Polizei. Die prüft nun, ob die Aktion des Jugendlichen strafrechtliche Folgen nach sich zieht. Zuvor hatte die «Schweriner Volkszeitung» über den Vorfall berichtet.