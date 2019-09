Unfälle : Jugendlicher bei Motorradunfall schwer verletzt

von dpa

09. September 2019, 12:59 Uhr

Ein 17-Jähriger ist bei einem Motorradunfall nahe Rampe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) schwer verletzt worden. Er hatte am Montagmorgen aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren und war gestürzt, wie die Polizei mitteilte. Der Jugendliche wurde in eine Klinik gebracht. Für die Bergungsarbeiten musste die B104 vorübergehend komplett gesperrt werden.