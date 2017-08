Kriminalität : Jugendliche sammeln Schwarzpulver: SEK-Einsatz

vergrößern 1 von 1 Foto: Friso Gentsch 1 von 1

In Mariawerth (Vorpommern-Greifswald) haben Jugendliche mit Schwarzpulver hantiert und damit einen SEK-Einsatz ausgelöst. Die beiden 16-Jährigen hatten am Freitag in einem leerstehenden Gutshaus Schwarzpulver aus Polenböllern geholt und in eine große Blechdose gefüllt, wie die Polizei in Neubrandenburg mitteilte. Anwohner bemerkten das und riefen die Polizei. Wegen der großen Menge Schwarzpulvers forderten die Beamten den Munitionsbergungsdienst an. Die Spezialisten hielten einen Abtransport für unsicher und sprengten das entzündliche Material vor Ort. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion gegen die beiden Jungs.

von dpa

erstellt am 19.Aug.2017 | 09:31 Uhr