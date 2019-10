Kriminalität : Jugendliche nach Schmierereien an AfD-Büro gefasst

von dpa

11. Oktober 2019, 12:15 Uhr

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Freitag in Stralsund zwei Jugendliche gestellt, die vermutlich eine Bushaltestelle mit Farbe besprüht haben. Einer Polizeisprecherin zufolge besteht der Verdacht, dass sie gemeinsam mit drei Komplizen auch für die nächtlichen Schmierereien auf Fensterscheiben des AfD-Bürgerbüros in Stralsund verantwortlich sind. Die Jugendlichen sind zwischen 14 und 19 Jahren alt. Die Ermittlungen dauern an.