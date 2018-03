Tourismus : Jugendherbergen im Landestrend: Weniger Übernachtungen

von dpa

06. März 2018, 12:15 Uhr

Die Jugendherbergen in Mecklenburg-Vorpommern haben 2017 einen kleinen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Gesamttourismusbilanz des Landes mit leicht rückläufigen Zahlen spiegelt sich auch in der Bilanz der Jugendherbergen wider. Demnach ging die Zahl der Gäste in den landesweit 18 Einrichtungen gegenüber dem Vorjahr um etwa 2000 auf 128 500 zurück, die Zahl der Übernachtungen sank um 1,6 Prozent auf rund 392 000. Um in der Reisesaison 2018 wieder mehr Gäste in die Jugendherbergen locken zu können, seien über den Winter etliche Dinge modernisiert worden, sagte der Vorstandsvorsitzende des DJH-Landesverbandes, Kai-Michael Stybel, am Dienstag in Greifswald.