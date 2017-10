Tourismus : Jugendherberge Stralsund lädt zum Tag der offenen Tür

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

von dpa

erstellt am 07.Okt.2017 | 10:38 Uhr

Rostock/Stralsund (dpa/mv) – Die Jugendherberge Stralsund öffnet am Samstag ihre Türen für Interessierte. Von 10.00 Uhr an präsentieren sich alle 18 Jugendherbergen in der Stralsunder Einrichtung auf der Halbinsel Devin. Familien, Klassenleiter oder Vereinsvertreter können sich über die jeweiligen Angebote informieren. Mit einem Gästeanteil von 19 Prozent sei Mecklenburg-Vorpommern der größte Zielmarkt für die Jugendherbergen im Land vor Berlin (17 Prozent) und Brandenburg (11 Prozent), sagte eine Sprecherin des Jugendherbergwerks. Die Jugendherbergen in Mecklenburg-Vorpommern haben in diesem Jahr bislang etwas weniger Gäste als im Vorjahreszeitraum begrüßen können. Mit rund 114 600 Gästen kamen bislang rund 1600 Reisende weniger als bis zum Oktober 2016. Das entspreche einem Rückgang um 1,4 Prozent.

DJH