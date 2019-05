Demonstrationen : Jugend von «Fridays for Future» bei Schwesig und Backhaus

von dpa

14. Mai 2019, 01:00 Uhr

Vertreter der Klimaschutz-Bewegung «Fridays for Future» wollen am Dienstag in der Schweriner Staatskanzlei mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Umweltminister Till Backhaus (beide SPD) zusammentreffen. Das Gespräch war am Rande einer «Fridays for Future»-Demonstration Anfang April, die Schwesig besucht hatte, vereinbart worden. An dem Treffen nehmen den Angaben zufolge sechs Jugendliche aus Schwerin, Boizenburg, Rostock und Wismar teil. Die Ministerpräsidentin wolle mit ihnen besprechen, wie man junge Menschen stärker in politische Entscheidungen einbinden kann, hatte ein Regierungssprecher im April gesagt.