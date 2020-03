Gesundheit : Jubiläumsauflage von Zuchtrinder-Auktion nur via Internet

Wegen der Corona-Beschränkungen ist eine der wichtigsten Rinderauktionen - die «Sunrise Sale 25» mit Jungkühen von Züchtern aus ganz Deutschland - ins Internet verlegt worden. «Die 25. Auflage an diesem Freitag findet erstmals als reine Online-Auktion statt», sagte Frank Schultz als Organisationsleiter des Zuchtverbandes RinderAllianz (Karow) am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Insgesamt kommen 46 junge weibliche Tiere zum Aufruf, die diesmal aus den heimischen Ställen via Video im Internet vorgestellt werden. «Die Nachfrage ist da, wir rechnen mit guten Ergebnissen», sagte Schultz. Im Vorjahr wurden die wertvollsten Jungkühe für 40 000 Euro versteigert.

von dpa

23. März 2020, 11:19 Uhr

Die traditionelle Versteigerung hatte bei ihren bisherigen 24 Auflagen immer Hunderte auch internationale Bieter ins Vermarktungszentrum Karow (Ludwigslust-Parchim) gelockt. Das sei angesichts der Corona-Krise diesmal nicht mehr möglich, sagte Schultz. Die angebotenen Tiere sind zwischen zwei Monaten und einem Jahr alt. Von den Zuchttieren erhoffen sich Züchter und Käufer die Weitervererbung wichtiger Merkmale, wie eine hohe Milchleistung. Der Verband vertritt rund 1300 Rinderhalter zwischen Sachsen-Anhalt und der Ostsee.