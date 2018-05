Notfälle : Journalisten zeigen Feuerwehrleute an

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bollewick sollen nach einem Unfall bei Bollewick (Mecklenburgische Seenplatte) zwei Journalisten beschimpft haben, die am Unfallort ihre Arbeit machen wollten. Die beiden Medienvertreter erstatteten Anzeige wegen Beleidigung und Bedrohung, wie eine Polizeisprecherin am Montag in Neubrandenburg sagte.

Zuvor hatte der NDR berichtet. Danach sollen Einsatzkräfte der Feuerwehr nach dem Unfall am Wochenende auch versucht haben, die Journalisten des Platzes zu verweisen, was jedoch Aufgabe der Polizei sei. Polizisten hätten den Journalisten den Zugang gestattet. Am späten Abend soll es dann noch telefonische Bedrohungen gegen die beiden Medienvertreter gegeben haben. Die Polizei sei in deren Wohnort verstärkt Streife gefahren, sagte eine Polizeisprecherin am Montag.

Kreisbrandmeister Norbert Rieger kündigte Gespräche mit den beteiligten Feuerwehrleuten an, um den Zwischenfall verbandsintern aufzuklären. Es gelte die Unschuldsvermutung sagte er. Rieger betonte, auch freiwillige Feuerwehrleute seien Menschen, die Fehler machen könnten. «Ob wirklich jemand einen Fehler gemacht hat, wird man am Ende feststellen.»