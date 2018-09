Literatur : Johnson-Tage: Im Fokus aktuelle Probleme

Die diesjährigen Uwe-Johnson-Tage werden ab 17. September einen kritischen Blick auf aktuelle gesellschaftliche Probleme richten. «Das betrifft den Lehrer- und Ärztemangel, zunehmende Altersarmut und die Beziehungen zu Russland», erklärte Carsten Gansel, Vorsitzender der Mecklenburgischen Literaturgesellschaft am Freitag vor Journalisten in Neubrandenburg. Bis zum 24. September werden unter anderem Autoren wie Thomas Brussig, Paul Schreyer und Wolfgang Kraushaar erwartet.

von dpa

07. September 2018, 13:02 Uhr

Die Johnson-Tage finden in Neubrandenburg, Güstrow und Berlin statt. Höhepunkt der Reihe wird die Verleihung des Uwe-Johnson-Literaturpreises an den Schriftsteller Ralf Rothmann am 21. September in Berlin sein. Er erhält die mit 20 000 Euro dotierte Ehrung für das Werk «Der Gott jenes Sommers».