Literatur : Johnson-Literaturtage blicken auf Ost-West-Verhältnis

Unter dem Motto «Besondere Mischungsverhältnisse?» werfen die Uwe-Johnson-Literaturtage ab Donnerstag einen Blick auf 30 Jahre deutsche Einheit. «Wir wollen versuchen, "die andere Seite mit ihren eigenen Augen zu sehen", wie es Johnson getan hätte», sagte der Vorsitzende der Mecklenburgischen Literaturgesellschaft (MLG) Carsten Gansel mit Blick auf Ost- und Westdeutschland am Dienstag. Die Wirklichkeit in Ostdeutschland sei deutlich komplexer, als dies in politischen und medialen Darstellungen zu finden sei.

von dpa

22. September 2020, 13:17 Uhr