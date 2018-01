Brauchtum : Jette Joop macht sich für Trachtenmode aus dem Norden stark

von dpa

25. Januar 2018, 11:55 Uhr

Modedesignerin Jette Joop macht sich für Trachtenmode aus dem Norden stark. Als Jury-Vorsitzende eines Wettbewerbs des Landestourismusverbands Mecklenburg-Vorpommern sagte die 49-Jährige am Donnerstag in Schwerin: «Es ist vieles da, nur nicht so offensichtlich.» Gesucht werden alltagstaugliche, am Markt verkäufliche Outfits mit traditionellen Elementen aus dem Nordosten. Der Verband hatte in seiner Ausschreibung auf das große Geschäft mit alpenländischer Trachtenmode verwiesen. Die Jury trat am Donnerstag im Schweriner Schloss zu ihrer ersten Sitzung zusammen. Fünf der sieben Bewerber sollten dabei für die zweite Wettbewerbsrunde ausgewählt werden. Dem Gewinner des Wettbewerbs winkt der Auftrag für eine Musterkollektion im Wert von 25 000 Euro.