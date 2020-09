Polizei : Jetskis für die Polizei

Die Wasserschutzpolizei in Mecklenburg-Vorpommern stellt zwei Jetskis in Dienst. Sie sollen bei der Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin stationiert werden, aber auf den Gewässern in ganz Mecklenburg-Vorpommern zum Einsatz kommen, wie das Innenministerium am Freitag in Schwerin mitteilte. Bereits 2018 waren zwei PS-starke «Wassermotorräder» für einen Monat gemietet und getestet worden - und offenbar für tauglich befunden.

von dpa

04. September 2020, 12:22 Uhr