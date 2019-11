Theater : Jelinek-Stück eröffnet Leipziger Theaterfestival Euro-Scene

Mit einem politischen Stück der österreichischen Autorin Elfriede Jelinek ist am Dienstagabend das Theaterfestival Euro-Scene in Leipzig eröffnet worden. «Am Königsweg» entstand nach der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten und ist zudem eine Auseinandersetzung mit dem erstarkenden Rechtspopulismus. Jelineks Landsmann, der Puppenspieler und Regisseur Nikolaus Habjan, brachte das Stück auf die Bühne des Leipziger Schauspielhauses.

von dpa

05. November 2019, 20:18 Uhr

Das Tanz- und Theaterfestival Euro-Scene steht in diesem Jahr unter dem Motto «Parallelwelten». Bis zum Sonntag gibt es nach Angaben der Veranstalter 22 Vorstellungen in verschiedenen Spielstätten. Unter anderem gastieren Tänzer und Ensembles aus Frankreich, Belgien und Italien in Leipzig. Die Euro-Scene wird zum 29. Mal veranstaltet. Es ist das vorletzte Festival unter der Leitung der langjährigen Direktorin Ann-Elisabeth Wolff. Sie hatte im Vorfeld nach rund drei Jahrzehnten Festivalarbeit ihren Abschied angekündigt.