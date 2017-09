Gesellschaft : Jeder zehnte Schulabgänger absolviert Freiwilligendienst

Etwa jeder zehnte Schulabgänger absolviert derzeit einen Freiwilligendienst. Seit den 1990-er Jahren gebe es einen kontinuierlichen Anstieg, sagte die zuständige Referentin im DRK-Generalsekretariat, Dörte Lüdeking, am Donnerstag auf einem Treffen in Schwerin. Derzeit können junge Leute bis zu 27 Jahren zwischen dem Freiwilligen Sozialen und dem Ökologischen Jahr sowie dem Bundesfreiwilligendienst wählen. Dieser steht auch älteren Menschen offen. Lüdeking zufolge ist die Zahl der Plätze in allen Freiwilligendiensten bundesweit bei etwas mehr als 100 000 gedeckelt. Die Träger dürften keine ungeförderten Plätze mehr anbieten.