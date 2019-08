Abfall : Jeder MV-Bürger erzeugt jährlich 441 Kilo Haushaltsabfälle

Durchschnittlich 441 Kilogramm Haushaltsabfälle hat jeder Bürger in Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2017 produziert. Damit lag die Müllmenge pro Kopf um 21 Kilogramm unter dem Bundesdurchschnitt, wie das Statistische Landesamt in Schwerin am Mittwoch bestätigt. Jedoch liege Mecklenburg-Vorpommern in Sachen Haus- und Sperrmüllproduktion, die rund 50 Prozent der Haushaltsabfälle ausmachen, mit 225 Kilogramm pro Kopf über dem Bundesdurchschnitt von 188 Kilo. Dies schreibt eine Sprecherin unter anderem den hohen Urlauberzahlen in einigen Regionen zu.

Am wenigsten Haushaltsabfälle verursachten im deutschlandweiten Vergleich die Sachsen mit 339 Kilogramm und die Berliner mit 383 Kilogramm pro Kopf. Die größten Müllmengen produzierten nach Angaben der Statistiker die Menschen in Rheinland-Pfalz und Niedersachsen mit mehr als 520 Kilogramm pro Kopf. Die Daten erhalten die Statistischen Landesämter von den Entsorgungsunternehmen.