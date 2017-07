Bevölkerung : Jeder Fünfte in MV lebt allein

Das Alleinleben ist auch 2016 die häufigste Wohnform in Mecklenburg-Vorpommern gewesen. Jeder fünfte Einwohner des Landes führte einen Single-Haushalt, wie das Statistische Amt des Landes am Montag in Schwerin mitteilte. Damit waren Ein-Personen-Haushalte mit 40,5 Prozent am weitesten verbreitet. Allerdings ist ihre Zahl im Vergleich zu 2015 leicht um 0,3 Prozent gesunken, nachdem sie in den Jahren davor gestiegen war.