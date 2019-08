Steuern : Jeder Einwohner in MV zahlt 111 Euro Grundsteuer

Jeder Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns hat im vergangenen Jahr im Schnitt 111 Euro Grundsteuer an seine Kommune gezahlt. Das geht aus einer Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young hervor. Damit kommen die Bürger im Nordosten noch vergleichsweise günstig weg. Die durchschnittliche Pro-Kopf-Belastung war nur in Thüringen (109 Euro), Sachsen-Anhalt (107 Euro) und Brandenburg (106 Euro) noch geringer.

von dpa

20. August 2019, 07:15 Uhr

In den westlichen Bundesländern müssen die Bürger tiefer in die Tasche greifen. So ermittelte Ernst & Young für Nordrhein-Westfalen eine durchschnittliche Pro-Kopf-Belastung durch die Grundsteuer von 206 Euro, in Schleswig-Holstein von 151 Euro.

Betrachtet wurde die Grundsteuer B, die für bebaute und bebaubare Grundstücke an die Gemeinde zu zahlen ist. Das Geld dient der Kommune zur Finanzierung der Infrastruktur im Ort, welche die Menschen nutzen und an deren Kosten sie sich beteiligen sollen. Die Grundsteuer B ist von Haus- und Grundstückseigentümern zu entrichten, wird jedoch auf die Mieter im Rahmen der Betriebskosten umgelegt, so dass letztlich alle Haushalte zahlen.