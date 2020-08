Schulen : Jeder dritte Lehrer in Teilzeit: Kritik vom Verband

Trotz Lehrermangels an den Schulen arbeitet gut ein Drittel aller Lehrkräfte in Mecklenburg-Vorpommern Teilzeit. Ihr Anteil sank leicht von 34,9 Prozent im Jahr 2018 auf 34,6 Prozent im vergangenen Schuljahr. Das geht aus Daten hervor, die das Statistische Landesamt am Dienstag in Schwerin veröffentlichte. Damit liegt die Teilzeitquote bei Lehrern deutlich höher als in der MV-Wirtschaft insgesamt, für die das Amt Mitte vergangenen Jahres eine Teilzeitquote von 30,1 Prozent ermittelt hat.

von dpa

11. August 2020, 13:11 Uhr