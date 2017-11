Gesellschaft : Jede dritte Stiftung in MV für Gesundheit und Soziales

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

von dpa

erstellt am 04.Nov.2017 | 11:18 Uhr

Mehr Kultur und die Verbesserung der sozialen Situation sind die Hauptziele der meisten Stiftungen in Mecklenburg-Vorpommern. Etwa ein Drittel der aktuell 165 Stiftungen bürgerlichen Rechts im Nordosten gebe als Zweck unter anderem die Unterstützung im Bereich Gesundheit und Soziales an, sagte Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) anlässlich des 5. Stiftungstages Mecklenburg-Vorpommerns. Er fand am Samstag in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) statt. Ein weiteres Drittel widme sich Kunst und Kultur, sagte Hoffmeister weiter. Aber auch Meeresschutz, Völkerverständigung oder die Unterstützung der Heimatstadt seien Ziele von Stiftungen. Mecklenburg-Vorpommern ist arm an Stiftungen: Während in Hamburg 78 Stiftungen auf 100 000 Einwohner kommen, sind es in Mecklenburg-Vorpommern nur zehn.