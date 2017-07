Gesellschaft : Jede achte Frau in MV bleibt kinderlos

Jede achte Frau in Mecklenburg-Vorpommern bleibt ohne Kinder. Mit 13 Prozent Kinderlosigkeit liegt der Nordosten im Bundesvergleich weit hinten, doch zusammen mit Sachsen-Anhalt an der Spitze der ostdeutschen Flächenländer. Das geht aus Daten hervor, die das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden veröffentlicht hat. Von endgültiger Kinderlosigkeit gehen die Statistiker bei Frauen ab 45 Jahren aus, die bis dahin nicht Mutter geworden sind. Die Daten stammen aus dem Mikrozensus, der mit rund 800 000 Befragten größten jährlichen Haushaltserhebung in Deutschland. Am häufigsten bleiben demnach Frauen in Hamburg ohne Kinder mit einem Anteil von 31 Prozent. Der Bundesdurchschnitt beträgt 21 Prozent.

Statistisches Bundesamt zu Kinderlosigkeit von Frauen

von dpa

erstellt am 26.Jul.2017 | 13:07 Uhr