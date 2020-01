Kunst : Jahrhundertedition: 2215 Briefe von Ernst Barlach zum 150.

Am 2. Januar wäre Ernst Barlach 150 Jahre alt geworden. Durch das gerade begonnene Jubiläumsjahr begleitet eine vierbändige Ausgabe seiner Briefe, viele davon erstmals publiziert. Sie wurde in Mecklenburg-Vorpommern zusammengestellt.

Die bislang umfassendste Ausgabe der Briefe des expressionistischen Bildhauers und Dramatikers Ernst Barlach (1870-1938) ist pünktlich zum 150. Geburtstag des Künstlers erschienen. Von den 2215 Briefen in der vierbändigen Edition würden 395 erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) am Mittwoch in Schwerin bei der Vorstellung des im Suhrkamp-Verlag erschienenen Werkes der Ernst Barlach Stiftung Güstrow, des Ernst Barlach Hauses Hamburg und der Universität Rostock.

Der Projektleiter an der Uni Rostock, Holger Helbig, erklärte, jeder Brief sei in dem vierjährigen Projekt neu entziffert worden. Ein junges Wissenschaftlerteam habe einordnende Kommentare verfasst, 14 Mitarbeiter seien beteiligt gewesen. Der Forschung und der interessierten Öffentlichkeit liege nunmehr eine fast vollständige Ausgabe der Briefe Barlachs vor. Die Geschäftsführerin der Güstrower Ernst Barlach Stiftung, Magdalena Schulz-Ohm, sagte, die Stiftung habe in den vergangenen Jahrzehnten mit Werkverzeichnissen zum bildkünstlerischen Werk Barlachs wichtige Grundlagen für die Forschung gelegt. «Die Briefedition ist das Tüpfelchen auf dem i.»

Die bis dahin letzte Briefausgabe stammte aus den 1960er Jahren von Friedrich Droß. Seither seien mehr als 600 weitere Barlach-Briefe ausfindig gemacht worden, sagte Helbig. Zwei tauchten erst nach Abschluss der Arbeiten auf dem antiquarischen Markt auf und konnten nicht mehr aufgenommen werden. Das Ernst Barlach Haus Hamburg und die Ernst Barlach Stiftung Güstrow erwarben jedoch jeweils einen Brief und sicherten die Schreiben so für Forschung und Öffentlichkeit, wie es hieß.

Das Bild von Barlach werde durch die neuen Briefe genauer und vollständiger, sagte Helbig. Sie verdeutlichten das permanente Ringen um das Selbstverständnis des Künstlers und zeigten, wie schwer es sich Barlach gemacht habe. Der Künstler erlebte bewegte Zeiten: den Ersten Weltkrieg, nach dessen Grauen er beeindruckende Mahnmale schuf, oder die Machtergreifung Hitlers, in deren Folge er als Künstler kaltgestellt wurde. 1934 hatte er noch den «Aufruf der Kulturschaffenden» unterschrieben. Darin bekannten sich die Unterzeichner zu Hitler.

Zur Briefedition findet eine Lesereise mit zwei prominenten Barlach-Fans statt: Neben Helbig lesen der Schauspieler Charly Hübner («Bornholmer Straße», «Polizeiruf 110») und der Schriftsteller Ingo Schulze («Simple Storys», «Adam und Evelyn») aus Briefen Barlachs und sprechen darüber, was der Künstler für sie bedeutet. Die nächsten Termine der Lesereise sind am 30. Januar in Rostock, am 31. Januar in Berlin, am 26. März in München, am 27. April in Köln und am 6. Juni in Dresden.