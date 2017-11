Tiere : Jagdverband kritisiert Konzept zum Umgang mit Problemwölfen

Der Deutsche Jagdverband hat die Herangehensweise des amtlichen Naturschutzes beim Thema Wolf als «naiv» kritisiert. Skizziert werde eine «Bauernhofidylle», in der Wolf und Mensch auf engstem Raum friedlich nebeneinander lebten, teilte der Verband am Mittwoch mit und bezog sich auf einen kurzen Auszug aus einem neuen Handlungskonzept zum Umgang mit verhaltensauffälligen Wölfen. Das Konzept sollte eigentlich am Mittwoch bei einer Pressekonferenz des Bundesamts für Naturschutz (BfN) vorgestellt werden. Der Termin wurde am späten Dienstagabend kurzfristig verschoben. Ein Auszug aus dem Konzept ist jedoch schon in der BfN-Zeitschrift «Natur und Landschaft» zu lesen. Sie liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.