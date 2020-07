Unfälle : Jäger bei Jagdunfall lebensgefährlich verletzt

Bei einem Jagdunfall an der Mecklenburgischen Seenplatte ist ein Waidmann aus Schleswig-Holstein lebensgefährlich verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Montag erklärte, ereignete sich der Unfall nach der Jagdtour beim Verladen der Waffen am Samstagabend bei Groß Vielen, das zu Penzlin gehört. Nach einer Notoperation sei der 70-Jährige nun wieder außer Lebensgefahr, brauche aber weiter medizinische Betreuung.

von dpa

27. Juli 2020, 16:28 Uhr