Schiffbau : Italienisches Gericht verbietet Bau von HanseYachts-Kopie

Der Greifswalder Jachtenproduzent HanseYachts ist erfolgreich gegen den italienischen Hersteller einer HanseYachts-Kopie vorgegangen. Nach einer einstweiligen Verfügung im Januar hat das Gericht in Genua nun der italienischen Werft Cantiere del Pardo verboten, die Nachahmungsjacht in Italien zu produzieren, zu bewerben, auszustellen und zu verkaufen, wie HanseYachts mitteilte. Im konkreten Fall geht es um eine Kopie der Greifswalder Motorjacht Fjord 42 Open. Diese Gerichtsentscheidung sei ein Meilenstein für die Bootsbranche, sagte HanseYachts-Vorstand Jens Gerhardt. «Es ist an der Zeit, dass das übermäßige Kopieren, nicht nur im Bereich Motorboot, sondern auch Segeljacht ein Ende nimmt.»

von dpa

12. März 2018, 12:56 Uhr

Für den Fall des Verstoßes gegen das Werbe- und Verkaufsverbot seien empfindliche Ordnungsgelder angedroht worden. Wie HanseYachts weiter mitteilte, habe das Gericht das Verhalten der italienischen Werft als unfair bewertet, da eine Reihe von Merkmalen in der Nachahmungsjacht übernommen wurden.